الحرس الثوري يُعين العميد فلاح زاده نائباً لقائد فيلق القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:25 مساءً - منذ 28 دقيقة

عّين الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الإثنين، العميد محمد رضا فلاح زاده بمنصب نائب قائد قوات فيلق القدس، وذلك على خلفية وفاة العميد محمد حجازي.

وذكر بيان للحرس الثوري، إنه ”تم تعيين العميد فلاح زاده بمنصب نائب قائد قوات فيلق القدس بناء على اقتراح من القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي“.

وكان الحرس الثوري أعلن مساء يوم الأحد، عن وفاة العميد محمد حجازي بسبب نوبة قلبية مفاجئة، فيما قال المتحدث باسم الحرس العميد رمضان شريف، اليوم، إن سبب الوفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمواد الكيميائية التي جرى استخدامها في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقوات فيلق القدس التي يقودها حاليا الجنرال إسماعيل قاآني، هي الذراع الخارجية للحرس الثوري وكان قاسم سليماني تولى قيادة هذه القوات لحين وفاته في يناير/ كانون الثاني العام الماضي بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة عند خروج من مطار بغداد الدولي.

وشغل العميد محمد رضا فلاح زاده العديد من المناصب في الحرس الثوري منها قيادة فرقة المهدي 33 وقيادة فرقة الفجر 19 وقيادة الحرس الثوري الإيراني في محافظات يزد وأصفهان وفارس، وكذلك قيادة مقر كربلاء للبناء (مؤسسة اقتصادية).

وكان آخر منصب شغله العميد فلاح زاده الذي يبلغ من العمر 59 عاماً قبل تعيين بمنصبه الجديد اليوم، هو مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق، وهو من أهالي مدينة يزد وسط إيران، وشغل منصب حاكم محافظة يزد من عام 2007 وحتى 2013، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

كما شارك العميد فلاح زاده في الحرب التي اندلعت بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه.