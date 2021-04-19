الاتحاد الأوروبي: أمريكا وإيران لديهما رغبة في إنقاذ اتفاق 2015

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:25 مساءً - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن محادثات فيينا تحرز تقدماً ملموساً ،لافتاُ إلى أن الاتحاد يرى رغبة في إنقاذ اتفاق 2015 النووي مع إيران.

وقال: “أعتقد أن هناك رغبة جيدة بين الطرفين (إيران والولايات المتحدة) للتوصل إلى اتفاق، وهذه أنباء سارة”. لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف “أعتقد أن كلا الطرفين مهتمان حقا بالتوصل إلى اتفاق، وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلا، والتي هي بوضوح، من جانب تخص رفع العقوبات، ومن الجانب الآخر تتعلق بقضايا الالتزام (بالاتفاق) النووي”.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي تشهد تقدمًا ملحوظا، مشيرًا إلى أن هناك إرادةً حقيقية لدى كل الأطراف في التوصل لاتفاق.

يأتي ذلك فيما قال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، إنه “يمكننا أن نلاحظ بارتياح أن المفاوضات تدخل مرحلة الصياغة”. وأضاف على “تويتر” أن “الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من العبارات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف”.

المحادثات رفيعة المستوى في فيينا، والتي تهدف لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تمضي قدما مع عمل الخبراء على صياغة مقترحات هذا الأسبوع، لكن الحل لا يزال بعيد المنال، بحسب مندوب روسيا.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال يوم السبت إن طهران اقترحت مسودة اتفاقيات يمكن أن تكون أساسا للمفاوضات.

وصرح عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي “نعتقد أن المحادثات وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها الأطراف أن تبدأ العمل على مسودة مشتركة. يبدو أن فهمًا جديدًا آخذ في التبلور، والآن هناك اتفاق على الأهداف النهائية.”

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، قال إن أميركا لن ترفع العقوبات قبل التأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي. وأضاف أن محادثات فيينا النووية كانت مثمرة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرأس الاجتماعات التي تعقد في فيينا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

فيما يقيم وفد الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، في فندق قريب، لمواكبة المفاوضات.