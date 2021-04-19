مصر تتطلع إلى تصنيع اللقاح الروسي “سبوتنيك v”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

ناقشت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد،رمع السفير الروسي جيورجي بوريسينكو سبل التعاون المشترك لتوفير لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكورونا.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الإثنين، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير للدول الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى مصر دعم بلاده الكامل للتعاون مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الجانبين، مؤكدا سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاح الروسي حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، ويُعطى على جرعتين بينهما 21 يوما.