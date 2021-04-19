شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي: 150 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ان روسيا نشرت 150 الف جندي على الحدود مع اوكرانيا ، وهو أعلى انتشار عسكري لها هناك .

وتحدث جوزيب بوريل في بروكسل في أعقاب اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث قدم معلومات مستكملة عن مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، ومعاملة المنشق أليكسي نافالني.

وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي ان روسيا تنشر "جميع انواع الموارد" على الحدود بما فيها المستشفيات الميدانية، مشيراً إلى انه أعلى انتشار عسكري للجيش الروسي على الحدود الاوكرانية على الاطلاق.