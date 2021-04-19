كورونا يواصل زحفه.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس عالمياً

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 141 مليونا و 414 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر80 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 19 ألف حالة.