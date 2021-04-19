بينهما امرأة.. اعتقال متهمين بتجارة المخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم ومتهمة بمتاجرة وتعاطي المخدرات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم ومتهمة بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في منطقة"الحرية" ببغداد ، ضبط بحوزتهما 10 غرام مادة بيضاء مخدرة ، 3 بايب للتعاطي، 5 قداحة".



واضاف البيان، انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

