انت الان تتابع خبر بينهما امرأة.. اعتقال متهمين بتجارة المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم ومتهمة بمتاجرة وتعاطي المخدرات في بغداد.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم ومتهمة بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في منطقة"الحرية" ببغداد ، ضبط بحوزتهما 10 غرام مادة بيضاء مخدرة ، 3 بايب للتعاطي، 5 قداحة".
واضاف البيان، انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
واضاف البيان، انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".