انت الان تتابع خبر الزراعة تعلن عن 1400 درجة وظيفية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، وجود 1400 درجة وظيفية للحذف والاستحداث، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".
وقال الخفاجي، وفقاً للوكالة الرسمية، "الآن لدينا 1400 درجة جاءت بالموازنة حذفا واستحداثا، وهذه الدرجات سترفع لمجلس الخدمة الاتحادية ليتم التعيين على وفق ضوابط وشروط المجلس"، مشيراً إلى أن "لدينا 50 ألف مهندس زراعي يطلبون التعيين".
وفي وقت سابق، دخلت موازنة 2021 حيز التنفيذ بعد نشرها بجريدة الوقائع العراقية بالرقم (4625).
وفي وقت سابق، دخلت موازنة 2021 حيز التنفيذ بعد نشرها بجريدة الوقائع العراقية بالرقم (4625).