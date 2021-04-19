انت الان تتابع خبر الزراعة تعلن عن 1400 درجة وظيفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، وجود 1400 درجة وظيفية للحذف والاستحداث، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".