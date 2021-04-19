دخول 260طناً من الأوكسجين الطبي إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، دخول (13) صهريج أوكسجين طبي قادماً من دولة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تواصل هيئة المنافذ الحدودية دعمها للواقع الصحي لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية".



وأشارت إلى "دخول 13 صهريجاً من غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية (260 طنا) قادمة من دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي".

