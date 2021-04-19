شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمح بصلاة الجمعة بعد انخفاض إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية السماح بأداء صلاة الجمعة على أن تستمر ساعة واحدة رغم حظر التجول المفروض أيام الجمع بعد أن شهدت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن «المجلس قرر خلال جلسة عقدها مساء الأحد لمناقشة مستجدات الحالة الوبائية، السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد». ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

وقررت الحكومة الأسبوع الماضي «السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتي الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد».

قررت الحكومة في العاشر من آذار/ مارس الماضي منع إقامة صلاة الجمعة بعد تسجيل زيادة في حالات كوفيد-19؛ إذ بلغت في ذلك اليوم 6649 إصابة و60 وفاة.

