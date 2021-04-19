شكرا لقرائتكم خبر عن «يو آي باث».. إدراج تكنولوجي كبير بـ 28 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت شركة «يو آي باث» UiPath الناشئة في مجال تقنيات أتمتة النطاق السعري لطرحها العام الأوّلي في بورصة نيويورك للأوراق المالي، حيث تستهدف الآن الحصول على تقييم يقترب من 28 مليار دولار، الأمر الذي يمهد الطريق لإدراج كبير آخر هذا العام في مجال التكنولوجيا.

ويأتي اكتتاب UiPath وسط موجة من الإدراجات الرئيسية من وادي السليكون، إذ تتطلع عدد من الشركات الناشئة إلى الاستفادة من طلب المستثمرين المرتفع على أسهم التكنولوجيا سريعة النمو.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف الآن جمع حوالي 1.3 مليار دولار عبر طرح 23.9 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 52 دولاراً و54 دولاراً. (رويترز)