شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستقطب 3.3 مليار درهم سيولة في جلستين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أنهت الأسهم المحلية تعاملاتها، الاثنين، في المنطقة الحمراء عقب جلسة متذبذبة، تراجعت خلالها أسهم العقار بعدما شهدت صعوداً جماعياً يوم الأحد، غير أن تراجع المؤشرات العامة للأسواق ظل بنسب محدودة، فيما بلغت السيولة 3.3 مليار درهم كمحصلة لأول جلستي تداول هذا الأسبوع.

وأنقذت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، مؤشر سوق دبي المالي من الانزلاق أكثر من 0.14%، نتيجة تراجعات العقار، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.36% بضغط من «اتصالات» و«العالمية القابضة» في مقابل استقرار «أبوظبي الأول» وارتفاع «الدار».

وحصدت الأسهم سيولة في جلسة الاثنين، بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار في سوق أبوظبي، و183.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 266.46 مليون سهم توزعت بواقع 165.16 مليون سهم في أبوظبي، و101.3 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5427 صفقة.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.36% عند مستوى 6102.2 نقطة متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وانخفض قطاع البنوك على نحو طفيف 0.01%، مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.16%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.61%، مع استقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 0.72%، نتيجة هبوط «العالمية القابضة» 0.78%، و«الواحة كابيتال» 0.86%، في مقابل ارتفاع «إشراق» 2.77%.

وتراجع قطاع الاتصالات 1.28% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة 0.13%، بفعل تراجع «دانة غاز» 0.48%، مع استقرار «طاقة» و«أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.32%، بعد ارتفاع «الدار» 0.27%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.14%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.14% عند مستوى 2632.58 نقطة، متأثراً بتراجع العقار والاستثمار والسلع والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار بنحو 2% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 1.77%، و«إعمار للتطوير» 2.54%، و«إعمار مولز» 2.11%، و«الاتحاد العقارية» 0.37%، و«ديار» 2.53% و«داماك» 3.17%. وهبط قطاع الاستثمار 0.52% نتيجة هبوط «دبي المالي» 1.83%، و«شعاع كابيتال» 2.75%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 1% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.22%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.13%. وزاد قطاع النقل هامشياً 0.09%، مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.77%، و«الخليج للملاحة» 1.97%، فيما نزل «أرامكس» 0.48%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 80 مليون درهم، مغلقاً عند 3.88 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت نحو 20 مليون درهم ليغلق عند 11.95 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 13.3 مليون درهم، وأقفل عند 4.54 درهم.

وفي سوق أبوظبي تزعم التداولات «العالمية القابضة» بـ475 مليون درهم، مغلقاً عند 89.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستحواذه على 334.3 مليون درهم من السيولة ليغلق عند مستوى 14.46 درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات وصلت إلى 267 مليون درهم مغلقاً عند 3.65 درهم.

وسجل «أمانات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 2.32%، مغلقاً عند 0.88 درهم، بينما نزل «الإمارات للمرطبات» 9.81% إلى مستوى 6.25 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 3.27%، إلى مستوى 2.53 درهم، فيما كان في مقدمة المتراجعين «إيزي ليس» بنزوله 9.92% مغلقاً عند 20.7 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 241.54 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.73 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و235.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وبقيمة تكاد لا تذكر بالنسبة للمستثمرين العرب. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 241.54 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 11.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و6.25 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 11.47 مليون درهم محصلة بيع، منها 5 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و6.46 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 20.41 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بنسبة طفيفة للغاية، لاسيما في ظل مشتريات بـ65.74 مليون درهم، ومبيعات بـ65.68 مليون درهم.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 20.41 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي.

