شكرا لقرائتكم خبر عن زواج في عمر الـ 100 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزوج المسنان رون هيدلي 100عام، وماري هيل 93عاماً في دار رعاية المسنين في مدينة نيوكاسل في نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقالت هيل: كان هيدلي لطيفاً جداً خلال اجتماعاتنا والتمارين التي نقوم بها قبل اتخاذ القرار. وارتدت هيل ثوب زفاف بحضور اثنين من أبنائها، وتبادل الزوجان خاتمي الزواج، وهما يجلسان على كرسي متحرك أمام عائلاتهما في حديقة دار الرعاية.

وقالت جانيت كولينز المديرة العامة لمركز الرعاية: من الجميل أن يتبادل الزوجان هذه المشاعر بهذا العمر.

وقال دينيس، نجل هيل، إن والدته تحولت من كونها مسنة عجوز غريب الأطوار إلى إنسانة سعيدة. وقال بيتر نجل هيدلي: أتمنى أن يستمتع الزوجان بحياتهما.