نزوح آلاف المواطنين في مأرب بسبب تصعيد مليشيا الحوثي

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، الأحد، تسجيل نزوح داخلي لـ 3442 أسرة، وأكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير (شباط) الماضي وحتى 16 ابريل (نيسان) الجاري، بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال بيان للوحدة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، :"إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب".

وناشد البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغظ على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

كما ناشد البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ومنذ مطلع فبراير (شباط) الماضي، يهاجم الحوثيون مأرب من عدة محاور، في إطار مساعي الجماعة المدعومة من إيران للسيطرة على هذه المحافظة الحيوية الغنية بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية.