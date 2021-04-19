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الصحة المصرية تبحث مع روسيا سبل الحصول لقاح "سبوتنيك"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

استقبلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الاثنين السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس .

 

استقبلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الاثنين السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

 

وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير للدول الأفريقية.

 

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى مصر دعم بلاده الكامل للتعاون مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الجانبين، مؤكدا سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلى مصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن اللقاح الروسي حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، ويُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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