إعطاء 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن بالمكسيك

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

تم إعطاء إجمالي 14 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.



وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ 396 ألفا و285 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 3ر1 سنة لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل نحو 17 أسبوعاً.

وعلى صعيد متصل، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 31ر2 مليون إصابة، والوفيات 212 ألفاً و339 حالة. ومر عام و7 أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.