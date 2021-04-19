دولة الإمارات تقدم 45005 جرعات من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 45,005 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 9,675,205 ومعدل توزيع اللقاح 97.82 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".