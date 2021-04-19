دولة الإمارات تعلن تقديم 9,67 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 45,005 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 9,675,205 ومعدل توزيع اللقاح 97.82 جرعة لكل 100 شخص.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".