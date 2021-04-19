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في كركوك.. عملية تفتيش تثمر عن ضبط عبوات وأدوات تفجير

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن العثور على عبوات ناسفة وأدوات تفجير، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش في مناطق (الجعفرية،الحمدانية،الشاكلدي) في محافظة كركوك".

وبينت، أنه "تم خلال العملية العثور على عبوات ناسفة وأدوات تفجير"، مشيرة إلى أنه "تم رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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