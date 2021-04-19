'عار عليكم'.. جماهير الريدز غاضبة من السوبر ليج

ويعد ليفربول واحدا من 6 أندية إنجليزية - إلى جانب السيتي ويونايتد وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال - قررت المشاركة في تأسيس بطولة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وهذا بالإضافة لـ6 أندية أخرى، هي: برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان.



وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من جماهير الريدز، قالت إنها ستزيل الأعلام واللافتات الخاصة بها، التي وضعتها داخل ملعب أنفيلد خلال فترة جائحة كورونا

كما علقت بعض الجماهير لافتات، على أسوار ملعب أنفيلد، تحمل عبارات: "عار عليكم، ارقد في سلام نادي ليفربول"، "جماهير ليفربول ضد بطولة السوبر الأوروبي".

