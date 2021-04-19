دولة مجاورة تسجل حصيلة إصابات مرتفعة بكورونا لليوم السابع تواليا

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن رصد 970 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 916 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى منطقة الرياض (438 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (227 حالة) والمنطقة الشرقية (131 حالة).وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 11 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19"، مقابل 13 وفاة أمس، فيما تماثل 896 مريضا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 405940 إصابة مؤكدة بما فيها 6834 حالة وفاة و389598 حالة شفاء و9508 حالات نشطة منها 1087 مريضا في حالة حرجة.

