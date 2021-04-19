توتر فوق بحر بارنتس.. مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرتي استطلاع أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس.

وأوضحت الوزارة في بيان الإثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرتي دوريات أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس الواقع إلى الشمال الشرقي من النرويج والجزء الأوروبي من روسيا.



يأتي ذلك فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وأضاف بوريل قائلا: "أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي القرم. خطر حدوث مزيد من التصعيد واضح".

وكشف المسؤول الأوروبي أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أو طرد دبلوماسيين تابعين لها.

والأحد، أكدت مصادر بحرية رفيعة أن سفنا حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو/أيار المقبل وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت المصادر لصحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، أن "إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي".

وقال التقرير إن "مدمرة مسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط وتتجه عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود".

وتصاعدت التوترات بين موسكو وكييف وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود واندلاع اشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بوزارة الدفاع البريطانية للتعليق.

وكانت روسيا أرسلت 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورة، السبت، وسط تجدد التوترات في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية، نشر اثنتين من السفن الحربية في البحر الأسود، في أعقاب شكاوى من روسيا.

وسبق أن أعلنت روسيا في خضم التوتر الجديد في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، أنها تعتزم إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك في إطار ذلك.

إلا أن هناك انتقادات وردت من الاتحاد الأوروبي ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة، وتحدث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس عن "تطور مقلق للغاية".

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو، لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور فيه مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.