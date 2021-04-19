كوبا تودع حقبة كاسترو.. أمينا عاما جديدا للحزب الشيوعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحزب الشيوعي في كوبا انتخاب الرئيس ميجيل دياز-كانيل أمينا عاما للحزب ليخلف راؤول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما.

وقال الحزب الوحيد في الجزيرة، على تويتر عقب هذه الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب، "انتخب ميجيل دياز-كانيل بيرموديز أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".



والجمعة، أعلن راؤول كاسترو استقالته من قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، منهياً بذلك ستة عقود من وجود عائلته في السلطة.

وقال كاسترو، البالغ من العمر 89 عاماً، إنه سيسلم القيادة لجيل أصغر "مشحون بالعاطفة والروح المناهضة للإمبريالية".

وتنهي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، حقبة القيادة الرسمية له ولشقيقه فيدل كاسترو، التي بدأت مع ثورة عام 1959.

ويعني تقاعد راؤول كاسترو أن كوبا، ولأول مرة منذ ستة عقود، لن يكون فيها فرد من عائلة كاسترو يقود سياساتها بشكل رسمي.

وكان راؤول قد شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي منذ أن خلف شقيقه الأكبر فيدل في العام 2011.