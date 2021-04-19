دعم أفريقي لليبيا.. إنجاح المسار السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، دعم المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والوفد المرافق له، بالعاصمة الليبية طرابلس.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الجانبين تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

استقرار ليبيا

وأشار المنفي إلى أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

توافق أممي أفريقي على التصدي لفوضى السلاح في ليبيا

من جانبه، أكد فكي دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على المستويات كافة، خاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مجددًا تأكيده على دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.





وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش اختتم، الثلاثاء، زيارة إلى أديس أبابا، التقى خلالها مسؤولين في الاتحاد الأفريقي، وتوافقوا على تعزيز التعاون لدعم ليبيا والتصدي لفوضى السلاح.

كما اتفقا على تعزيز وتقوية الشراكة والتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي والسلام والأمن والاستقرار المستدام في البلاد والمنطقة.

وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العديد من المجالات، لا سيما في مساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والتصدي للحركة غير المشروعة للأسلحة والجماعات المسلحة.