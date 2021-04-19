للتنقيب عن الغاز الطبيعي.. مذكرة تفاهم بين رأس الخيمة وإيني الإيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت شركة إيني الإيطالية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز الطبعي في إمارة رأس الخيمة.

واستقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، لوكا بيرتيلي، نائب رئيس العمليات في شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، ونيشانت ديغي، الرئيس التنفيذي في هيئة رأس الخيمة للبترول، والرئيس التنفيذي لهيئة غاز رأس الخيمة.



واطلع الشيخ سعود بن صقر القاسمي من بيرتيلي على أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الإيطالية وآخر تطورات قطاع النفط والغاز في المنطقة.





ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، شهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي أثناء اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة غاز رأس الخيمة وشركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز وقعها كل من فؤاد كريكشي، رئيس "إيني" في رأس الخيمة ونيشانت ديغي الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للغاز، حيث تتيح بموجبها للشركة الإيطالية التنقيب عن الغاز في رأس الخيمة.





حضر اللقاء عدد من المسؤولين في هيئة غاز رأس الخيمة وشركة "إيني" للنفط والغاز وعدد من المسؤولين في حكومة رأس الخيمة.



