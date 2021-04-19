شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 11 حالة وفاة و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6834.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 970 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 405 ألاف و940 .

كما لفتت إلى تسجيل 896 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 389 ألفا و598 .