دولة الكويت تمدد حظر التجول حتى نهاية رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم عن الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، "الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 بدأً من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من الخميس 8 أبريل الجاري وحتى صباح يوم الخميس 22 أبريل.