دولة الإمارات تعلن شفاء 1760 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 141,862 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك مشيرة إلى ارتفاع مجموع الحالات المسجلة إلى 498,957 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1556 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 1760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 481,326 حالة.