شكرا لقرائتكم فيروس كورونا كورونا يجبر جونسون على إلغاء زيارته إلى الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن عن إلغاء الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للهند في نهاية شهر أبريل بسبب تفشي الوباء في هذا البلد، فيما أعلنت السطات البريطانية وضع الهند على القائمة الحمراء بسبب تفشي كورونا.

وذكر داونينغ ستريت في بيان "نظرا للوضع الحالي في ما يتعلق بفيروس كورونا، لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من زيارة الهند الأسبوع المقبل".

وبدلاً من ذلك، سيتشاور زعيم حزب المحافظين مع نظيره الهندي ناريندرا مودي "في وقت لاحق من هذا الشهر" حول "خططهم الطموحة من أجل شراكة بريطانية هندية مستقبلية".

وأضاف المصدر نفسه "سيبقيان على تواصل بشكل منتظم بعد ذلك، ويتطلعان بفارغ الصبر لعقد لقاء شخصي في وقت لاحق من هذا العام".

كورونا من الهند

كان من المقرر أن يزور جونسون الهند في يناير في أول زيارة خارجية كبرى له منذ تسلمه منصبه في يوليو 2019، لكن الزيارة تم تأجيلها في أعقاب تفاقم أزمة كوفيد-19 في بريطانيا التي تخرج حاليا من تدابير الإغلاق.

وكانت الزيارة التي كان من المفترض أن تتم بعد وقت قصير من خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة، تهدف إلى "تعزيز الشراكة التجارية والمناخية" مع الهند.

دعا جونسون الهند إلى المشاركة كبلد ضيف في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا العام المقبل، إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا.

في عام 2021، تستضيف بريطانيا أيضا في غلاسكو (أسكتلندا) مؤتمر المناخ "كوب26" الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وسجلت الهند الاثنين رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات الجديدة مع 273,810 إصابة خلال 24 ساعة، لتتجاوز عتبة 200 ألف لليوم الخامس على التوالي.

في العاصمة نيودلهي، المدينة الأكثر تضررًا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، قررت السلطات فرض الإغلاق لمدة أسبوع على 20 مليون نسمة اعتبارًا من مساء الاثنين لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 وتخفيف الضغط على المستشفيات.