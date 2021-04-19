شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نستطيع منع تجدد نشاط "القاعدة" في أفغانستان بعد الانسحاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده لديها الإمكانيات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، على الرغم من قرار الرئيس جو بايدن سحب كلّ القوات الأمريكية بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

وقال بلينكن لمحطة "أي بي سي" الأمريكية: "ستكون لدينا الوسائل لمعرفة ما إذا تجدد ظهور التهديد الإرهابي من أفغانستان. سنتمكن من رؤيته في الحين واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ودافع وزير الخارجية الأمريكي عن القرار الذي أعلنه الأربعاء الرئيس بايدن بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وكانت أفغانستان عند وقوع الاعتداءات تحتضن تنظيم "القاعدة" الإرهابي الذي استعمل أراضيها لمهاجمة الولايات المتحدة التي ردّت بتدخّل عسكري مع حلفاء لها.

وأضاف بلينكن: "سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل" لنشاط القاعدة في أفغانستان.

ويعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي ماثل في أماكن عديدة، وليس متركزاً في أفغانستان، ويذكّر هؤلاء بالتزام "طالبان" بعدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة في أفغانستان.

وأعلن جو بايدن الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستضع حداً لأطول حروبها، وقال في خطاب من البيت الأبيض، إن "الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة".

وتابع أنه "الرئيس الأمريكي الرابع الذي يدير الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان"، واعداً بألا "ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس"، ومعتبراً أنه لا جدوى من انتظار "توافر الظروف المثالية للانسحاب".

تهديدات متغيرة

بالنسبة لأنتوني بلينكن، يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها والتأقلم مع تغيّر التهديدات في العالم، وقال في هذا الصدد: "يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور العام 2021، وليس العام 2001".

ومضى بالقول: "لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى. لدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغيّر المناخ إلى كوفيد. نحتاج إلى تركيز طاقتنا ومواردنا على ذلك".

وسيأتي انسحاب القوات الأمريكية في 11 أيلول/سبتمبر بعد أشهر عدّة على تاريخ الأول من أيار/مايو الذي حُدّد في الاتفاق بين الرئيس السابق دونالد ترامب مع "طالبان" في شباط/فبراير 2020.

وقال الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق يوم الأحد، إن مغادرة أفغانستان "أمر رائع وإيجابي"، بينما أعرب عن أسفه لأن خليفته الديمقراطي اختار موعد 11 أيلول/سبتمبر.

وكتب ترامب في بيان: "يمكننا، وينبغي علينا المغادرة" في تاريخ يكون أقرب إلى الأول من ايار/مايو، واعتبر أن تاريخ 11 ايلول/سبتمبر "يمثل حدثاً ولحظة حزينة جداً لبلدنا، ويجب أن يظل يوماً مخصصاً للتفكير وإحياء ذكرى الضحايا".