شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود خلال معارك في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامينا - أ ف ب

أعلن الجيش التشادي الاثنين أنه قتل أكثر من 300 متمرد توغلوا منذ ثمانية أيام في شمال البلاد، وخسر خمسة جنود في معارك جرت يوم السبت.

وفي 11 نيسان/أبريل، شنت "جبهة التناوب والتوافق في تشاد" هجوماً من قواعدها الخلفية، وذلك في يوم الانتخابات الرئاسية "المحسومة بالتأكيد" لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً.

وقال المتحدث باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا: "على جانب العدو، تم تحييد أكثر من 300 متمرد" السبت، مشيراً إلى سقوط "خمسة شهداء من الجانب الصديق".

وأعلنت الحكومة يوم السبت أن هجوم المتمردين في مقاطعتي تيبستي وكانيم "انتهى".

وأكد برماندوا أيضاً إصابة 36 جندياً في قتال يوم السبت، وأسر 150 متمرداً "بينهم ثلاثة مسؤولين".

وأضاف أنه تم الاستحواذ على "24 مركبة"، لافتاً إلى أن "عملية التمشيط مستمرة".

من جهتها، ذكرت الجبهة في بيان يوم الأحد، أنها "حررت منطقة كانيم" حيث اندلعت الاشتباكات يوم السبت.

وفي سلسلة جبال تيبستي، وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض المتمردون باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي.

وقد أوقفت عمليات قصف فرنسية بطلب من نجامينا في شباط/فبراير 2019 تقدم المتمردين الذين قدموا لمحاولة الإطاحة بالرئيس ديبي.