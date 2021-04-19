شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تعلن تمديد ساعات العمل بمراكز المسح الوطني في أبوظبي والعين والظفرة خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تمديد ساعات العمل في مراكز المسح الوطني والمخصصة لفحص فيروس «كورونا» في كل من أبوظبي والعين والظفرة اعتباراً من أمس الأول«الأحد».

وتستقبل مراكز المسح الوطني المراجعين خلال شهر رمضان في مراكز المدينة والوثبة في مدينة أبوظبي والمسعودي في مدينة العين من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة فستكون هذه المراكز مغلقة.

وتعمل مراكز الباهية ومدينة زايد الرياضية والشامخة والكورنيش في أبوظبي وهيلي وعشارج في مدينة العين طوال أيام الأسبوع على فترتين الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما يقتصر عمل المراكز في يوم الجمعة على الفترة المسائية من 8 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما تستقبل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز مراجعيها في مبنى مستشفى المفرق القديم بأبوظبي وفي العين في المنطقة الصفراء والحمراء طوال أيام الأسبوع من 10 صباحاً حتى 10 مساء وبالنسبة لمراكز تقييم «كوفيد-19» المتميز في محطة أبوظبي للسفن السياحية الرئيسية بأبوظبي وفي العين في المنطقة البنفسجية فتستقبل المراجعين طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ومن 9 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتستقبل مراكز المسح في منطقة الظفرة في كل من المرفأ وغياثي ومدينة زايد من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر وفي الفترة المسائية من التاسعة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل فيما يقتصر العمل يوم الجمعة في هذه المراكز على الفترة المسائية من التاسعة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.