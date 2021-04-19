شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الداخلية الرمضانية «الافتراضية» تنطلق مساء اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها العاشرة للعام 2021، التي تنظمها وزارة الداخلية عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بعد»، التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وتماشياً مع عام الخمسين تتناول نسخة المجالس هذا العام، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل في المستقبل، وجودة الحياة الرقمية، والتوازن بين الحياة والعمل والسعادة وجودة الحياة، إضافة إلى المواهب المبتكرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين من خارج الدولة ويديرها إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام في الدولة.

ويبدأ أول هذه المجالس ويتناول موضوعين، الأول الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، ويقدمه البرفيسور ديفيد دي كريمر رئيس قسم الإدارة والتنظيم في كلية الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، في حين يتناول الموضوع الثاني العمل في المستقبل ويقدمه الدكتور دانيال سوسكانيد الزميل في كلية علوم الاقتصاد بجامعة أكسفورد.

وتحرص وزارة الداخلية على ديمومة عمل المجالس وانعقادها كل رمضان لما تمثله من دور حيوي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة الإيجابية وتقوية الصلة بين الوزارة والمجتمع خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية التي فرضتها جائحة «كورونا».

كما تحرص الوزارة على تبني المجالس الذكية للعام الثاني على التوالي، بحيث تستمر في التواصل المجتمعي مع الالتزام التام بالتباعد الجسدي واشتراطات السلامة والوقاية العامة.

وتقدم المجالس المقترحات والتوصيات التي تعزز من جودة الخدمات، وتساهم في استقرار المجتمع وأمنه، ليكون الجميع شركاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

