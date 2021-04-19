شكرا لقرائتكم خبر عن كلب آلي ضمن عناصر شرطة المخدرات بهولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت الشرطة الهولندية عضواً جديداً في قواتها الخاصة هو كلب آلي بأربع أرجل يُطلق عليه اسم «سبوت». استُخدم لأول مرة في مارس/ آذار الفائت في وظيفته الأساسية حالياً، وهي دخول مختبرات المخدرات قبل البشر حسبما تقول الشرطة.

وقالت مارجولين سميت، رئيسة قسم العمليات الخاصة «يعتبر مختبر المخدرات مكاناً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لنا، نظراً لوجود مواد خطرة باستمرار، لكن تبقى احتمالية وجود مجرم يحمل سلاحاً نارياً قائمة».

أضافت: «بناء عليه فإنه بالنسبة لنا مصدر قوة إذ يمكننا الآن إرسال روبوت للداخل للقيام بهذه الملاحظة الأولية بالنيابة عنا».

وأوضحت سميت أن الشرطة الهولندية أول قوة شرطة في أوروبا تستخدم الكلب البوليسي الآلي، الذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت منذ أن قامت شركة «بوستون دياناميكس» التي صنعته، بعرضه لأول مرة في 2016.

ويعتمد سبوت على كاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وهو مفيد نظراً لقدرته على السير عبر المداخل وإزالة العوائق الصغيرة. ويتم توجيهه عبر جهاز تحكم عن بعد.

وبالرغم من ذلك، يقول المتعاملون إن الكلاب البوليسية الحقيقية تتفوق على «سبوت» في معظم الحالات عندما يتعلق الأمر بالكشف عن المخدرات.

ولم تكشف سميت عن تكلفة الروبوت لكنها قالت إنها ستكون تقريباً نفس تكلفة توظيف شرطي بشري، أي نحو 44 ألف يورو (53 ألف دولار) سنوياً.