ألمانيا: الخضر يختارون مرشح المستشارية واستمرار خلاف المحافظين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك أنها ستكون مرشحة الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستقام في شهر سبتمبر المقبل. ويأتي اختيار بيربوك على حساب زميلها في رئاسة الحزب روبرت هابيك.

من جهة ثانية، يتواصل الخلاف داخل الائتلاف المسيحي حول اختيار المرشح لهذا المنصب. ويتنافس على هذا المنصب كل من رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر مع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس حكومة شمال الراين ويستفاليا، آرمين لاشيت. ففي الوقت الذي يتمسك به زودر بالترشح معتمداً على شعبيته في الشارع الألماني، يصر لاسيا على أنه رئيس الحزب الأكبر وصاحب الأحقية بالترشح لهذا المنصب.