ألمانيا عن اجتماعات فيينا: هناك إرادةً حقيقية لدى كل الأطراف في التوصل لاتفاق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 22 ثانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي تشهد تقدمًا ملحوظا، مشيرًا إلى أن هناك إرادةً حقيقية لدى كل الأطراف في التوصل لاتفاق.

يأتي ذلك فيما قال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، إنه “يمكننا أن نلاحظ بارتياح أن المفاوضات تدخل مرحلة الصياغة”. وأضاف على “تويتر” أن “الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من العبارات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف”.

فالمحادثات رفيعة المستوى في فيينا، والتي تهدف لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تمضي قدما مع عمل الخبراء على صياغة مقترحات هذا الأسبوع، لكن الحل لا يزال بعيد المنال، بحسب مندوب روسيا.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال يوم السبت إن طهران اقترحت مسودة اتفاقيات يمكن أن تكون أساسا للمفاوضات.

وصرح عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي “نعتقد أن المحادثات وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها الأطراف أن تبدأ العمل على مسودة مشتركة. يبدو أن فهمًا جديدًا آخذ في التبلور، والآن هناك اتفاق على الأهداف النهائية.”

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، قال إن أميركا لن ترفع العقوبات قبل التأكد من التزام إيران بالاتفاق النووي. وأضاف أن محادثات فيينا النووية كانت مثمرة.

وعكفت مجموعتان من الخبراء على إيجاد حلول للمسألتين الرئيسيتين: إلغاء العقوبات الأميركية من جهة، وعودة إيران إلى الامتثال للاتفاق من جهة أخرى.