وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثراً بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 4:09 مساءً

أفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية عن وفاة الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، متأثرا بفيروس كورونا.

ونعى سياسيون وكتاب سوريون، اليوم الاثنين، الراحل ميشيل كيلو، الذي كان قد أصيب منذ أسبوعين بفيروس كورونا.

واستدعى في الأيام الماضية نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة باريس، حيث يقيم هناك منذ سنوات.

ويعتبر ميشيل كيلو من أبرز السياسيين والمعارضين السوريين.

وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1940.

وكان كيلو عضوا بارزا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قبل أن يغادره عام 2016، وذلك بحسب RT