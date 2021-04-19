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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تمديد حظر التجول الجزئي طوال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قرر مجلس وزراء الكويت، اليوم الإثنين، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 بدأً من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.
وأوضح أن التمديد يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.
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