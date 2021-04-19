في رمضان... تعرفي الى فوائد التمر المذهلة لنضارة البشرة!

بغداد - ياسين صفوان - يكاد لا يخلو بيت عربي من ثمرة التمر، الذي يتميز بفوائده الصحية والجمالية التي لا تحصى، خصوصاً في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، فهو غني جداً بالفيتامينات والمعادن التي تمد البشرة بالكثير من حاجاتها لتبقى نضرة وشابة على الدوام.



وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد التمر للبشرة وكيفية تحضير ماسك التمر لتبييض ونضارة وشباب البشرة. أهم فوائد التمر للبشرة



- يؤخر التمر ويكافح ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة.

- يجدد خلايا البشرة نظراً الى احتوائه على الفيتامين B5.

- يمنح البشرة الرطوبة اللازمة ويمنع جفافها.

- يعيد الى البشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها، ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها.

- يخلص البشرة من آثار الندبات والبثور وحب الشباب.

- يساهم التمر في تحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة.

- يساهم في تنعيم البشرة وتعزيز مرونتها بسبب احتوائه على الفيتامين D.

- يساهم في حماية البشرة من التشققات التي تنتج من جفاف البشرة الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس. - يؤخر التمر ويكافح ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة.- يجدد خلايا البشرة نظراً الى احتوائه على الفيتامين B5.- يمنح البشرة الرطوبة اللازمة ويمنع جفافها.- يعيد الى البشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها، ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها.- يخلص البشرة من آثار الندبات والبثور وحب الشباب.- يساهم التمر في تحفيز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة.- يساهم في تنعيم البشرة وتعزيز مرونتها بسبب احتوائه على الفيتامين D.- يساهم في حماية البشرة من التشققات التي تنتج من جفاف البشرة الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس. ماسك التمر لمكافحة التجاعيد

قومي بنقع ثلاث حبات من التمر في وعاء تضعين فيه فنجاناً صغيراً من الحليب الكامل الدسم، واتركي النقيع طوال ساعات الليل.

وفي صباح اليوم التالي، قومي بطحن النقيع جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي الى أن يصبح ذا قوام متماسك. ضعي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها جيداً، واتركيه الى أن يجف. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول المناسب وشطفيه بالماء الدافئ. ماسك التمر لنضارة البشرة

انقعي بضع حبات من التمر في القليل من الماء الدافئ، وحين يصبح التمر طرياً، اعجنيه بأطراف أصابعك الى أن يصبح ليناً.

مدي التمر على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف، بعدها نظفي وجهك باستخدام غسول لطيف وشطفيه بالماء الفاتر. ماسك التمر لتبييض البشرة

لتحضير هذا الماسك، أنت بحاجة الى ثمرة واحدة من التمر، صفار بيضة واحدة، عصير حبة من الليمون الحامض، والقليل من ماء الورد. قومي بهرس التمر بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليه كلاً من البيض وعصير الليمون الحامض وماء الورد. بعدها، حركي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك، مع ضرورة الابتعاد عن العينين.

وبعد مرور ساعة كاملة على وضع الماسك، شطّفي وجهك جيداً بالماء البارد للتخلص من أي شوئب أو رواسب.