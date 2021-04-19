وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين تحييد تسعة عناصر من منظمة "حزب العمال الكردستاني" في غارة جوية شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول إن قواتها الجوية حيدت تسعة مسلحين في عملية ناجحة نفذتها بمنطقة "متينا" بعد الكشف عن مواقعهم من قبل عناصر الاستطلاع شمالي العراق.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر عامين.