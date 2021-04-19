اليونان تلغي الحجر الصحي للقادمين من الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني باليونان اليوم الاثنين أنه لم يعد يتعين على القادمين للبلاد من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية أخرى الخضوع للحجر الصحي، بشرط أن يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا أو تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا.



وسوف تنطبق هذه القاعدة على القادمين من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وصربيا. ويتم تطبيق هذه القاعدة بالفعل مع القادمين من إسرائيل منذ مارس الماضي.

وأضافت الهيئة أن نتيجة الاختبار يجب أن لا تتعدى ثلاثة أيام قبل الوصول، كما يتعين على من حصلوا على التطعيم أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من الوصول.

وتسعى الحكومة اليونانية لتبنى جواز سفر لمن حصلوا على التطعيم في الاتحاد الأوروبي لإطلاق قطاع السياحة، الذي عادة ما يمثل خمس الاقتصاد اليوناني، ولكنه تضرر بسبب جائحة كورونا.

ويشار إلى أن معظم الفنادق في اليونان مازالت مغلقة حاليا.