شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفتح مجال التلقيح ضد "كورونا" لجميع سكانها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

سيكون بمقدور جميع سكان الولايات المتحدة اعتباراً من الاثنين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن تطعّم أكثر من نصف البالغين في البلاد، في وقت تستعد دول عدة في أوروبا لتخفيف القيود الصحية.

وتتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة رغم تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون الثلاثاء، وتمكن حوالي 50,4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً من تلقي جرعة واحدة من لقاح على الأقل، و32,5% تلقوا الجرعتين، خصوصاً الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً، وفق ما أعلنت يوم الأحد الوكالة الفيدرالية للصحة العامة في البلاد.

وفي المجمل، أُعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131,2 مليون شخص، وتعتزم السلطات السماح اعتباراً من الاثنين لجميع المواطنين بتلقي اللقاح.

ولن يؤثر تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون على وتيرة الحملة، إذ إنه لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات المستخدمة، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه "سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لكلّ أمريكي. هذا الأمر لا جدال فيه".

