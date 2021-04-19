شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تجيز لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون الستين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز

ذكر مسؤولون بالصحة الاثنين أن الفلبين ستستأنف تطعيم من هم دون 60 عاماً بلقاح أسترازينيكا، منهية بذلك تعليقاً مؤقتاً بسبب تقارير عن مشاكل بين الحاصلين على اللقاح ممن هم أصغر سناً في الخارج.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير في مؤتمر صحفي دوري، إن "المزايا تفوق المخاطر. نسبة صغيرة فقط من السكان ظهرت عليهم هذه الآثار السلبية للقاح أسترازينيكا"، وكانت تشير إلى الدول التي أبلغت عن مشاكل صحية.