أساطير الأرجنتين مصدر إلهام

يجد معظم الأرجنتينيون راحتهم في تذكر أساطيرهم ومنهم الرسام ماكسيميليانو باجناسكو الذي يعبر عن حبه للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا واسطورة برشلونة ليونيل ميسي بلوحات فنية في دكانه في العاصمة بوينيس آيريس.

وفي إحدى اللوحات لمارادونا وضع له أجنحة مثل أجنحة الملائكة وتهافت الأرجنتينيون على التقاط صورة مع اللوحة، إذ ما يزال أسطورة نابولي وبوكا جونيورز مصدر إلهام.