مشروعات ثقافية في 1500 قرية مصرية

القاهرة: ”الخليج 365”

أكدت د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مصر أن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة، التي تهدف إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية، ودعم الدور الثقافي في المحافظات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، والتي تشمل مشروعات ثقافية في 1500 قرية.

وشددت عبد الدايم، في بيان للوزارة، على «الاهتمام بتحقيق العدالة الثقافية، من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى أنحاء الوطن كافة، منها كشك الكتاب، المسارح المتنقلة، حكاية شارع، عاش هنا، ابدأ حلمك، ومسرح المواجهة والتجوال، إلى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبني النابغين منهم ورعايتهم».

واطلعت الوزيرة، خلال اجتماع عقدته مع آية عمر محمد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وندا محمد يحيي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بحضور قيادات وزارة الثقافة على خطة العمل في المشروعات الثقافية لمبادرة «حياة كريمة».