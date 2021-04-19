دكة بيكهام ممتلئة وهيجواين يخطف الأنظار

الشارقة: ضمياء فالح

امتلأت المنصة الرئيسية في مدرجات نادي إنتر ميامي لمتابعة أول مباراة لفريق النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي أمام فريقه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الذي لعب في صفوفه بعد الانتقال من ريال مدريد.

ورغم أن المباراة انتهت بفوز جالاكسي بقيادة المكسيكي تشيشاريتو (3-2) إلا أن بيكهام، أحد مالكي النادي بالشراكة، جذب الأنظار بنزوله أرضية الملعب قبل المباراة لتحية الحضور ثم جلس في المدرجات مع زوجته فكتوريا وابنته هاربر التي لوحت بعلم النادي وأبنائه بروكلين (22 عاماً) مع خطيبته نيكولا بيلتز وكروز (16 عاماً) فيما غاب روميو ( 18 عاماً). وحضر المباراة نجوم الفن والرياضة مثل الموسيقار فاريل ويليامز والظهير الأمريكي توم برادي نجم السوبر بول ولاعب تامبا بوكانييرز وجلس الجميع بدون كمامات.

وبعيداً عن المدرجات البراقة، جذب نجم ريال مدريد السابق جونزالو هيجواين الأنظار برأس أصلع ولحية كثيفة.

وسجل هيجواين أحد أهداف إنتر ميامي ، لكن أثبت نجم اليونايتد السابق تشيشاريتو علو كعب جالاكسي بتسجيل هدفين والفوز.