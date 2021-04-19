شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المصريين بالأعياد والمناسبات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر خلال الأيام القليلة القادمة تحتفل بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها أحد الزعف، عيد تحرير سيناء، عيد القيامة المجيد، عيد العمال، وأخيراً شم النسيم، مضيفاً: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وأضاف عبد الرازق، "اتوجه الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس إنه تلقي من رئيس حزب حماة الوطن خطابا يخطرة فيه باختيار النائب حاتم حشمت فرج الدسوقي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.