شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينعى ضحايا قطار طوخ.. ويطالب بضرورة إجراء تحقيق شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، ضحايا حادثة قطار "طوخ" متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال "مطر" في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"نزيف قطارات السكة الحديد في مصر مستمر، بكل أسى وحزن بنقدم تعازينا لضحايا حادث قطار طوخ، وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين، من جديد نشدد على ضرورة محاسبة المقصر وده دورنا كبرلمان اللي واثق أننا نسعى له بقوة عشان نقوم بيه ونضمن إن قطاع السكة الحديد يكون وسيلة آمنة لكل المصريين، وأيضا لابد تعويض أهالي الضحايا والمصابين بالشكل اللائق وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي".