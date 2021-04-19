روسيا تسجل 346 وفاة و8589 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 346 حالة وفاة و8589 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل انخفاضا للمؤشرين مقارنة مع معدلات أمس "8632إصابة و 389 وفاة ".



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 710 آلاف و 690 إصابة ، منها105 آلاف و928 حالة وفاة وتماثل 6818 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و333 ألفا و598 شخصا .