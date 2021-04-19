تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم على حقل نفطي عراقي

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم شن السبت الماضي على بئرين في حقل باي حسن النفطي في شمالي العراق.



وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان لها الأحد، إن الهجوم لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف ضخ النفط من البئرين.

وفي غربي العراق، سقطت عدة قذائف هاون، الإثنين، على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي في محافظة الأنبار.

كما كشفت السلطات العراقية، الأحد، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي طال قاعدة بلد الجوية، أكبر قاعدة جوية بالعراق.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، خلال بيان، أن الهجوم تم بـ5 صواريخ انطلقت من منطقة "دوجمة" بمحافظة ديالى العراقية، وأصيب منتسبان اثنان بالحادث.