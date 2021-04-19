الكويت تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و8 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 256987 فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1448 .



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية / كونا / أنه تم تسجيل 1438 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 240465 حالة.

وأضاف إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 250 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15074 حالة.